ELEZIONI, QUAGLIARIELLO LANCIA “L’AQUILA AL CENTRO” A SOSTEGNO DI BIONDI: “SQUADRA AMBIZIOSA”

L’AQUILA – “Siamo ambiziosi, con gli occhi aperti sul futuro, puntiamo ad ultimare la ricostruzione e far tornare presto la città alla sua normalità. Vogliamo essere un valore aggiunto, con l’obiettivo di spostare un po’ più in là l’orizzonte di questa città”.

Così il senatore Gaetano Quagliariello, eletto nel 2018 nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo, che stamattina ha presentato il simbolo di “L’Aquila al centro”, la lista di centrodestra che accompagnerà l’attuale sindaco Pierluigi Biondi alle prossime elezioni comunali nella strada verso il secondo mandato.

Presenti alla conferenza che si è tenuta questa mattina al Palazzetto dei Nobili, tra gli altri, Mimmo Srour, coordinatore regionale di Coraggio Italia, insieme agli altri candidati della lista Vittorio Sconci, Stefano Flamini, Noemi Tazzi e Mauro Cappelli, e i consiglieri comunali Daniele D’Angelo e Marcello Dundee.

Una lista che nasce dal contenitore di “Italia al Centro”, progetto politico di stampo moderato che ha iniziato a prendere forma qualche settimana fa dall’esperienza dei fondatori di ‘Cambiamo’ e ‘Idea’.

“In questo simbolo ci sono tre cose che amo profondamente; L’Aquila, l’Italia, la montagna. Vogliamo mettere al centro la città e il lavoro che abbiamo fatto per lei in questi anni, con entusiasmo e responsabilità. Siamo ambiziosi, con gli occhi aperti sul futuro, puntiamo ad ultimare la ricostruzione e far tornare presto la città alla sua normalità”, le parole di Quagliariello.

“La politica è una risorsa che serve per cercare di creare il possibile invece di gestire male l’esistente. Le coalizioni perdono quando sono solamente una somma di numeri, qui c’è una coalizione con un’esperienza di governo alle spalle, che ha fatto fare passi avanti a questa città”.

“È una bellissima lista, rappresentativa della città e delle sue istanze” ha aggiunto Srour. “I candidati rappresentano non solo sè stessi, ma una squadra ambiziosa, che non teme niente e nessuno, e vuole competere con partiti più blasonati”.