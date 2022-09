ELEZIONI: REAZIONI IN ABRUZZO, BIONDI, “LAVORO PAGA”, PIETRUCCI, “SERVIVA ALLEANZA CON M5S”

L’AQUILA – “Fratelli d’Italia è il primo partito e in questo senso è stato ripagato lo sforzo che abbiamo fatto in una città in cui il Partito democratico l’ha fatta da padrone. Il risultato di Fdi fa il paio con i risultati di due mesi fa. A livello nazionale ci sarà molto da lavorare per il nuovo governo, molto argomenti non sono risolvibili nel breve volgere di una legge di bilancio. La cosa che spicca è che L’Aquila oggi non è più figlia di un Dio Minore”.

Lo ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Fratelli D’Italia, intervistato in diretta da Abruzzoweb sui primi risultati elettorali. Una duplice soddisfazione la sua visto che la leader Giorgia Meloni è stata eletta proprio nel collegio L’Aquila-Teramo.

In neo senatore di Fdi, Etelwardo Sigismondi, segretario regionale abruzzese, commenta così i dati parziali delle elezioni politiche: “Un ringraziamento va a tutti i candidati e ai dirigenti, siamo il primo partito abruzzese e a livello nazionale, questo ci onora e nello stresso ci responsabilizza. Nessuno di noi si è improvvisato, abbiamo tanta strada alle spalle e quindi siamo pronti a governare. La coalizione di centrosinistra non è un campo largo ma campo dilaniato.

La vittoria del centrodestra fa ben sperare anche per le regionali della primavera del 2024: stando ai dati del collegio uninominale al senato, dove ha vinto Liris, collegio che equivale a quello regionale, il centrodestra è in netto vantaggio”.

Nel centrodestra, anche abruzzese, delusione per la Lega, e commenta a questa testata Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione: “Aspettiamo i dati più definitivi per essere più precisi. Certo, il nostro non è un risultato pieno, nel post voto faremo valutazioni più approfondite. Per ora, abbiamo pagato per essere stati al governo nazionale ma lo abbiamo fatto per il bene dei cittadini, ad esempio per gli estimi catastali e per l’aver evitato alcune misure, tra cui la patrimoniale che avrebbe voluto il Pd e la Sinistra”.

Esulta Forza Italia, in Abruzzo, con la metà dei seggi scrutinai al 12% rispetto al dato nazionale che è intorno all’8%. Commenta il presidente del consiglio regionale abruzzese Lorenzo Sospiri, vicino all’elezione a senatore: “E’ un ottimo risultato, felicità per la vittoria centrodestra, a livello personale aspettiamo la notte ma ce la giochiamo fino in fondo per la elezione al senato”.

Arriva anche il commento di Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale del Partito democratico: “I dieci punti in meno di affluenza, dato minore dal dopoguerra, sono preoccupanti e sono conseguenza di una legge elettorale che interessa solo ai segretari di partito che vogliono assumere i parlamentari non farli eleggere dalla gente. Per il resto il centrodestra ha vinto ma non stravinto e il risultato rispecchia il principio dei vasi comunicanti visto che la Meloni ha attinto all’elettorato della Lega, che è ai minimi storici, e di Fi. Il dato del Pd e dei Cinque stelle aumenta il rammarico per la mancata alleanza alla quale avevamo lavorato da due anni in regione e nei comuni”.

“E’ evidente che le percentuali della Lega e di Fi avranno ripercussioni nel comune dell’Aquila e in regione. Dobbiamo lavorare alla ricucitura dell’alleanza con i pentastellati e tornare a quel campo largo che ci può permettere di competere alle prossime regionali”, commenta Pietrucci.

Nel centrosinistra si regista il commento al vetriolo di Fabio Ranieri, di articolo 1, candidato al proporzionale alla Camera: “Aver rotto l’alleanza con Conte e i Cinque Stelle in nome di Draghi e della sua fantomatica agenda ha consegnato, come era del tutto ovvio, il Paese alla Meloni, pur in presenza di un centrodestra sotto le aspettative. Un vero capolavoro…”

Esulta il Movimento 5 stelle, e con il segretario regionale del M5S, Gianluca Castaldi, deputato uscente e sottosegretario uscente: “Abbiamo ottenuto un ottimo risultato grazie alla ricostruzione del presidente Conte, soffriamo ancora nei territori dove dobbiamo ancora migliorare facendo tesoro sugli errori commessi. Speriamo che nel prossimo futuro si possa ricucire con il Pd, visto che ci sono i margini per riprendere i discorsi”.