ELEZIONI REGIONALI 2024: AL VIA LE AUTOCANDIDATURE NEI 5STELLE A SOSTEGNO DEL PROGRESSISTA D’AMICO

PESCARA – Al via le autocandidature per comporre la squadra del Movimento 5 Stelle che sosterrà il candidato civico di area progressista Luciano D’Amico nelle nelle prossime elezioni di rinnovo del Consiglio regionale abruzzese, previste per il 10 marzo 2024″.

Ad annunciarlo, in una nota, è il coordinatore regionale Gianluca Castaldi, che spiega: “Gli iscritti abruzzesi che vorranno mettere a disposizione della comunità le proprie competenze potranno farlo grazie al Movimento 5 Stelle, che si conferma forza politica aperta al coinvolgimento diretto dei cittadini”.

“Ciascun iscritto, che non ha alcun procedimento penale a proprio carico e che soddisfa i requisiti del regolamento approvato dal Comitato di Garanzia, può proporsi già dalla giornata di oggi 27 novembre 2023, impegnandosi a onorare quanto previsto dal Codice etico votato e ratificato dalla base del Movimento 5 Stelle”, conclude.