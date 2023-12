ELEZIONI REGIONALI: D’AMICO (CANDIDATO PRESIDENTE CENTROSINISTRA) INCONTRA I CIRCOLI ARCI A PESCARA

PESCARA – Giovedì 7 dicembre, alle ore 17.30 nel circolo Arci Spazio 010 in Via dei Peligni 93, Pescara, i circoli Arci abruzzesi incontreranno il candidato Presidente per la Regione Abruzzo Luciano D’Amico.

Durante l’assemblea si riuniranno le rappresentanze di tutti i circoli ARCI della regione per confrontarsi con il candidato presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Amico sulle tematiche care ad ARCI. In particolare sulla valorizzazione del mondo del terzo settore, contesto troppo spesso dimenticato dalla politica, e della cultura come strumento di benessere, relazioni e autonomie per limitare l’invisibilità di coloro che si trovano in condizioni di marginalità.