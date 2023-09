ELEZIONI REGIONALI: DE SANTIS (LEGA), “ASSURDA UNA COALIZIONE CON 5STELLE, PD, AZIONE E ITALIA VIVA”

L’AQUILA – “Sono diventate pesanti e insistenti le ricostruzioni secondo le quali i Cinque stelle abruzzesi siano a un passo dall’ufficializzare un tavolo di coalizione con il Partito Democratico, e soprattutto con Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi”.

Lo afferma in una nota l’assessore leghista al Comune dell’Aquila De Santis.

“Siamo ormai alla farsa tragicomica di un partito, il Movimento 5 Stelle, che in Parlamento non fa altro che sottolineare la propria differenza con Azione e Italia Viva, mentre in Abruzzo non vede l’ora di far sedere i suoi uomini migliori al fianco dei nuovi “moderati”. Nessun colpo di scena per chi conosce e segue la costante incoerenza dei Cinque stelle abruzzesi. Ve li immaginate seduti allo stesso tavolo politico l’intransigente Pettinari con Camillo D’Alessandro? Castaldi… o Sottanelli? Ricordiamo tutti che lo stesso Costantini fu già candidato presidente e poi sconfitto da Chiodi, e D’Alessandro era con lui all’opposizione. Di quale Abruzzo dovrebbero discutere? Di sicuro non di un Abruzzo nuovo. Ormai tra i grillini di stelle ne sono rimaste davvero poche, anzi, forse resta solo una poltrona, quella da consigliere regionale. E tanti saluti alle posizioni dell’antipolitica e del vincolo dei due mandati”