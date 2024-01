ELEZIONI REGIONALI: DOMANI A PINETO INAUGURAZIONE COMITATO ELETTORALE DI VERROCCHIO CON D’AMICO

PINETO – Domani mattina (sabato 6 gennaio) alle 9.30 Robert Verrocchio, candidato alle elezioni regionali del 10 marzo nella lista del PD, inaugurerà il proprio comitato elettorale a Pineto Teramo), in Piazza della Libertà. Insieme all’ex sindaco della città rivierasca ci sarà Luciano D’Amico, il candidato presidente della coalizione che si opporrà al centro-destra abruzzese.

“Il comitato elettorale vuol essere un punto di riferimento per i cittadini – spiega Verrocchio – uno spazio in cui raccogliere idee, progetti e, perché no, problemi irrisolti che dovranno essere portati in consiglio regionale. Allo spazio fisico verranno affiancati anche spazi social, luoghi virtuali in cui, chi vorrà, potrà sostenere la campagna dando il proprio contributo e suggerendo iniziative utili al territorio”.