ELEZIONI REGIONALI: DOMANI NEL TEATRO DI PINETO VERROCCHIO ANNUNCIA LA CANDIDATURA CON D’AMICO

PINETO – Domani sera (martedì 12 dicembre) alle 21, nel Teatro Polifunzionale di Pineto (Teramo), Robert Verrocchio presenterà alla cittadinanza la propria candidatura per le prossime elezioni regionali. Sul palcoscenico, insieme a lui, ci sarà Luciano D’Amico, il candidato presidente della coalizione che si opporrà al centro-destra abruzzese nelle prossime elezioni di marzo e che vede riuniti tutti i partiti ed i movimenti attualmente all’opposizione.

“Una sfida che, naturalmente, ha inizio dalla mia città – dice l’ex sindaco pinetese – la stessa che mi ha dato fiducia più di una volta e grazie alla quale sono cresciuto politicamente e amministrativamente. Una sfida impegnativa. Non lo metto in dubbio. Ma sono sicuro che essere riusciti a coalizzare l’intera opposizione e a scegliere Luciano D’Amico come candidato presidente sono i punti di forza di un’alleanza che vuole dare una svolta alla nostra regione. L’Abruzzo vuole cambiare per crescere”