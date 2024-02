ELEZIONI REGIONALI: DOMANI S’INAUGURA AD AVEZZANO IL COMITATO DI GINNETTI CON IL SENATORE FINA (PD)

AVEZZANO – Elezioni regionali Abruzzo 2024: per la lista “Abruzzo Insieme – D’Amico Presidente”, sabato 3 febbraio, alle ore 18,00, in Corso della Libertà, 103, il candidato Antonio Ginnetti inaugura la sede elettorale di Avezzano (L’Aquila).

Partecipa il Senatore Michele Fina, Tesoriere nazionale del Partito democratico. Nel corso dell’evento avrà luogo una conferenza, durante la quale verranno illustrati i punti di interesse del programma della Lista; per l’occasione, il candidato Antonio Ginnetti evidenzierà azioni e strategie che intende mettere in atto sul Territorio, per la soluzione, insieme con tutti i Marsicani, di vecchie e nuove problematiche. Seguirà un dibattito aperto al pubblico.