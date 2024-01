ELEZIONI REGIONALI: DOMENICA DI MATTEO INAUGURA CON PAGANO IL COMITATO ELETTORALE A SANT’EGIDIO

TERAMO – Emiliano Di Matteo, consigliere regionale e candidato nelle fila di Forza Italia per le elezioni regionali del 10 marzo 2024, inaugura il comitato elettorale. L’appuntamento è per domenica 4 febbraio, alle ore 16, in piazza Umberto I a Sant’Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo.

L’evento, che apre ufficialmente la campagna elettorale, arriva a pochi giorni dalla firma dell’accettazione della candidatura e ha un valore simbolico: scegliere di partire da Sant’Egidio alla Vibrata vuol dire ripartire da “casa”, dal luogo delle radici, dal contatto diretto con la gente della Val Vibrata e dell’intera provincia di Teramo. Al taglio del nastro sarà presente Nazario Pagano, deputato di Forza Italia.