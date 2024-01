PESCARA – Vincenzo D’Incecco, capogruppo regionale e candidato nella lista della Lega Abruzzo alle elezioni regionali di marzo, domenica 28 gennaio aprirà la sua campagna elettorale al Teatro Circus di Pescara. La manifestazione prenderà il via alle ore 18.

“Sono pronto – sottolinea D’Incecco – per questa grande sfida e per continuare a lavorare con tutto l’impegno possibile, la dedizione e l’onestà per il bene e i diritti degli Abruzzesi”.