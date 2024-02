ELEZIONI REGIONALI: DOMENICA SI INAUGURA A LANCIANO IL COMITATO DI GIACINTO VERNA

LANCIANO -Sarà inaugurata domenica 4 febbraio la sede elettorale del candidato consigliere alle regionali 2024 Giacinto Verna, a sostegno del candidato presidente Luciano D’Amico e nella lista di Azione Abruzzo.

L’appuntamento è alle ore 11 nella sede del comitato elettorale in via Gorizia, 2 (angolo via De Crecchio), a Lanciano (Chieti). Insieme al candidato consigliere, interverranno il capogruppo di Azione alla Camera, Matteo Richetti, e il segretario regionale di Azione, Giulio Sottanelli.