ELEZIONI REGIONALI LAZIO E LOMBARDIA, EXIT POLL, IN NETTO VANTAGGIO CENTRODESTRA CON ROCCA E FONTANA

ROMA – Exit poll elezioni regionali Lazio e Lombardia, arrivano i primi dati alla chiusura delle urne: in entrambe le Regioni è avanti il centrodestra, con Attilio Fontana che va verso una riconferma in Lombardia e Francesco Rocca che potrebbe essere il prossimo presidente della Regione Lazio.

I seggi si sono chiusi alle 15 e subito le tv hanno diffuso, in diretta, i primi exit e instant poll che forniscono un quadro di come dovrebbero andare queste due elezioni regionali. Non è previsto un ballottaggio, ma viene eletto presidente il candidato che prende anche solamente un voto in più degli avversari.

Exit poll Lazio

Francesco Rocca (centrodestra): 50,5-54,5%

Alessio D’Amato (centrosinistra): 30-34%

Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle): 10,5-14,5%

Rosa Rinaldi (Unione Popolare): 1-3%

Sonia Pecorilli (Partito Comunista): %

Exit poll elezioni regionali Lazio: Fontana in testa

Exi poll Lombardia

Attilio Fontana (centrodestra): 49,5-53,5%

Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s): 33-37%

Letizia Moratti (Terzo Polo): 9,5-13,5%

Mara Ghidorzi (Unione Popolare): 1-3%