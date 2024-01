ELEZIONI REGIONALI: l’IMPRENDITRICE PESCARESE PEDUZZI SCENDE IN CAMPO CON LA LEGA

PESCARA – L’imprenditrice Stefania Peduzzi, titolare dell’azienda Rustichella d’Abruzzo, scende in campo con la Lega alle elezioni regionali di marzo nel collegio di Pescara.

Ieri pomeriggio, nella sala Figlia di Iorio della Provincia, è stata presentata la sua candidatura. Alla conferenza stampa sono intervenuti il segretario regionale della Lega Abruzzo e sottosegretario al Masaf Luigi D’Eramo, il portavoce del partito Francesco De Santis, il capogruppo della Lega in Regione Vincenzo D’Incecco e il segretario provinciale di Pescara Emanuele Evangelista.

“Sono molto orgoglioso – ha sottolineato D’Eramo – della candidatura di Stefania Peduzzi alle prossime elezioni regionali con la Lega. È una competizione elettorale strategica, importante per l’Abruzzo. Figure come la sua non fanno che potenziare e qualificare la rappresentanza dei nostri candidati. È una imprenditrice, una donna che ha saputo realizzare tanto nella sua vita professionale. Sono convinto che porterà l’esperienza che ha all’interno del Consiglio regionale. Abbiamo costruito liste con figure di donne e uomini che sono la sintesi perfetta tra preparazione politica e lavorativa. Riteniamo infatti che, per svolgere al meglio il ruolo di consigliere regionale, occorra possedere il giusto bagaglio di esperienza, che poi è quello che fa segnare un passo in avanti”.

L’imprenditrice, da parte sua, si è presentata alla platea presente mostrando un video che raccontasse di sé, raccogliendo tutti i momenti più importanti della sua vita e del suo lavoro in giro per il mondo. “Lì – ha detto – ci sono io, i miei amici, i miei viaggi, alcuni degli eventi a cui ho partecipato. La mia volontà è di far conoscere la nostra regione nel mondo. Ho scelto di accettare questa sfida – ha continuato la candidata Peduzzi – perché credo nelle potenzialità della nostra meravigliosa regione. Non potrò muovere montagne, ma è anche vero che una goccia contribuisce a fare un oceano. Ringrazio Vincenzo D’Incecco e l’ex sindaco di Pianella Sandro Marinelli che hanno condiviso i miei stessi valori e credo che insieme si farà un bel lavoro”.

Ha infine voluto ringraziare tutte le donne, perché “hanno una marcia in più”. Il portavoce della Lega Abruzzo De Santis, nel suo intervento, ha spiegato di essere “molto contento” della candidatura di Peduzzi perché “rappresenta non solo un’azienda conosciuta, che porta in alto il nome dell’Abruzzo nel mondo, ma soprattutto per la sua idea di politica al servizio dei cittadini”. “Figure serie come la sua con la Lega, nella Lega e al fianco della Lega, – ha evidenziato – sono la dimostrazione che questi ultimi 5 anni sono stati sì complessi e difficili al governo della Regione, dei tanti Comuni abruzzesi e in parlamento, basti pensare a ciò che è accaduto con il Covid, ma sono stati anche caratterizzati da un grande impegno del partito e dei suoi rappresentanti. Ad esempio, nel governo regionale, si è lavorato molto in tema di infrastrutture sia sanitarie che logistiche. Nei prossimi cinque anni, la Lega sarà di nuovo protagonista e questo perché riesce ad esprimere la parte migliore di chi vuole impegnarsi in politica. Servizio e lealtà dovranno essere ancora le stelle polari di tutti nel prossimo governo regionale”.

“Peduzzi – ha aggiunto D’Incecco – arricchirà sicuramente, grazie alla sua esperienza e alla conoscenza delle varie problematiche, la campagna elettorale e il quinquennio di governo. Sono felice del contributo che potrà dare. Il suo ruolo di imprenditrice e ambasciatrice delle qualità dell’Abruzzo non può che rendere la nostra una lista di livello, composta da amministratori e da persone che hanno una marcia in più”. Il segretario provinciale della Lega Evangelista ha portato il saluto dei militanti, degli iscritti e degli amministratori del partito. “Qualcuno, mesi fa, – ha sottolineato – pensava che la Lega fosse in difficoltà, che fosse distante dagli amministratori, dal territorio, dal mondo imprenditoriale. Oggi stiamo dimostrando che non è assolutamente così. Oggi presentiamo la candidatura di una donna che è proprio come l’Abruzzo ossia forte e gentile. Una donna preparata e tenace che, con la sua azienda, ogni giorno fa conoscere ovunque la nostra regione”.