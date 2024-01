ELEZIONI REGIONALI: NEL VASTESE SI CANDIDA CIERI (AZIONE) A SOSTEGNO DI D’AMICO

CHIETI – La dirigenza provinciale di Azione, nelle vesti del Presidente dell’Assemblea provinciale di Chieti Prof. Gaetano (Nino) Fuiano, unitamente al Segretario provinciale Giovanni Luciano, lancia ufficialmente la candidatura di Emilia Cieri, Segretaria di Casalbordino (Chieti) in Azione, alla carica di Consigliere regionale per l’area del vastese.

“Con Emilia Cieri abbiamo intrapreso un cammino di impegno a servizio del territorio, con umiltà, determinazione e coraggio. Non siamo condannati a scegliere fra i soliti noti”, afferma Nino Fuiano e continua dicendo: “Oltre la metà degli elettori denuncia delusione e stanchezza e rinuncia al diritto più importante per un sistema democratico: il voto. Noi vogliamo costruire una presenza politica alternativa e competente nel territorio, rivolta agli interessi della collettività e non a interessi di pochi. Il 10 marzo 2024 votiamo Cieri, insieme si può!”

In una nota ufficiale la candidata Emilia Cieri afferma: “Ringrazio il partito, il Segretario Regionale On. Giulio Sottanelli, il Segretario provinciale Giovanni Luciano, Il Presidente dell’Assemblea provinciale Nino Fuiano e tutti coloro che sostengono la mia candidatura. Essere la prima donna di Azione ad ufficializzare la candidatura in Provincia di Chieti per il rinnovo del Consiglio regionale mi riempie di onore e di responsabilità”. Continua dicendo: “Ritengo che il ruolo di Azione nel nostro territorio sia fondamentale per riportare al centro dell’agenda politica la Sanità, il Turismo, le Imprese e l’Istruzione, al di là di precipui interessi di parte. Le due direttrici di Azione sono da sempre il welfare e lo sviluppo economico. Con il candidato Presidente Luciano D’Amico vogliamo cambiare il destino della regione Abruzzo. La mia candidatura vuole porsi a tutela degli interessi dei cittadini.”