ELEZIONI REGIONALI: PARTE DA CHIETI L’AVVENTURA DI MILOZZI E MAZZOCCONE CON MARSILIO

CHIETI – Parte l’avventura verso la Regione di Massimiliano Milozzi, delegato provinciale Coni Chieti e manager assicurativo, che correrà insieme a Lucia Mazzoccone, dirigente dell’Area didattica e della Ricerca dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara entrambi in campo per Marsilio.

Massimiliano Milozzi, 52 anni, è da oltre trent’anni sindacalista nel mondo dell’agricoltura, prima in Coldiretti Abruzzo come responsabile di ben quattro unità locali e attualmente in Confagricoltura Chieti. Tante le cariche rivestite nel campo sportivo negli anni. È delegato provinciale del Coni Chieti dall’aprile 2021, è stato presidente del Centro Provinciale Libertas Chieti dal 2011 al 2017, è dal 2017 presidente regionale Libertas Abruzzo APS. Ha organizzato tanti eventi di portata nazionale fra i quali due Campionati Nazionali di Atletica Leggera Libertas a Chieti un Campionato Nazionale di Pattinaggio Artistico a Chieti. È stato insignito della Stella di Bronzo Coni nel 2019. Ha calcato i campi di calcio e calcio a 5 giocando in categorie nazionali e regionali. È manager assicurativo e più volte ha vinto premi e riconoscimenti per la sua attività a livello nazionale con varie compagnie risultando fra i primi in Italia come produzione.

Sintesi programma: iniziative a tutto campo per lo sport e il commercio, puntando su sgravi sulla tassazione alle nuove attività e promuovere dei pacchetti turistici itineranti per agevolare le varie attività in Abruzzo. Organizzazione di pacchetti turistici mirati in collaborazione con le amministrazioni comunali per accogliere visitatori da ogni parte del mondo; promozione di varie attività per valorizzare l’immenso e unico patrimonio che l’Abruzzo offre con finanziamenti mirati e senza sprechi; stare vicino al mondo degli agricoltori soprattutto dopo un periodo così difficile a cause della calamità avvenute; potenziare i rapporti delle istituzioni regionali, provinciali e comunali con i vari Atenei ricercando le sinergie giuste a beneficio di tutti i comuni della Regione. Tutela interessi degli studenti e le esigenze delle famiglie troppo spesso coinvolte in decisioni affrettate su accorpamenti e su servizi essenziali come le mense o importanti come i viaggi di istruzione.

Lucia Mazzoccone, nata ad Ortona (Chieti) il 15 maggio 1958, consegue il Diploma al Liceo Classico. Tosti di Ortona nel 1977 e la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Urbino nel 1983. . Il 10 marzo 1988 prende servizio presso l’Università “G.d’Annunzio” di Chieti Pescara ove ancora oggi è in forze quale Dirigente dell’Area della Didattica e della Ricerca e presso la quale, nel corso degli anni, ha svolto di incarichi di responsabilità in svariati ambiti dell’Amministrazione. È da sempre convinta dell’assoluto valore del lavoro quale strumento di realizzazione della persona e dei benefici che le capacità ed il merito di ciascun individuo sono in grado di apportare alla collettività, a prescindere dal grado di istruzione e dal tipo di attività svolta.

Sintesi programma: agevolare l’accesso alla scuola di ogni ordine e grado e la formazione professionale razionalizzazione rete scolastica; promozione di percorsi di istruzione e linguistici; costruzione di ecosistemi territoriali e favorire la collaborazione fra Istituti tecnici superiori e industria; Sostegno al diritto allo studio; favorire l’attività delle scuole di specializzazione di area medica; Sostenere la ricerca e l’innovazione. Incrementare le risorse a favore delle famiglie; contributi per asili nido e offerta del sistema integrato di servizi per l’infanzia; riduzione liste di attesa per accesso ai servizi per l’infanzia, Sviluppo della medicina territoriale; potenziamento delle cure intermedie con relative infrastrutture; Assunzioni con nuove professionalità; rafforzamento medicina convenzionata e telemedicina; Avvio di centrali operative territoriali; ammodernamento e sperimentazione nuove tecnologie; Sviluppo delle reti di patologia e della prevenzione; abbreviare le liste di attesa; attenzione alla salute mentale, favorire l’associazionismo e le attività di formazione.