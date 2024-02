ELEZIONI REGIONALI: PRESENTATI ALL’AQUILA I CANDIDATI DEI 5STELLE CON DI GIROLAMO E D’AMICO

L’AQUILA – Questa mattina, al Palazzetto dei Nobili di L’Aquila, il Movimento 5 Stelle ha tenuto la conferenza stampa per la presentazione delle candidate e dei candidati al Consiglio regionale per la provincia dell’Aquila, a sostegno del Candidato Presidente Luciano D’Amico. Presente, oltre allo stesso D’Amico, anche la Senatrice del Movimento 5 Stelle, Gabriella Di Girolamo.

“Quella che presentiamo oggi è un a squadra affiatata che racchiude rappresentanti di tutte le anime che costituiscono la provincia dell’Aquila – ha spiegato Di Girolamo – è composta da donne e uomini che hanno deciso di mettere la propria esperienza e la propria professionalità al servizio della comunità. Tra questi anche volti già conosciuti al Movimento 5 Stelle, e alla politica locale, come il Consigliere regionale uscente Giorgio Fedele, o Attilio D’Andrea e Simonetta De Felicis che hanno già svolto rispettivamente i ruoli di Assessore nel comune di Sulmona e Capogruppo di minoranza nel comune di Lucoli. La nostra è una squadra compatta – continua Di Girolamo – che segue e si fa interprete dei principi che da sempre contraddistinguono il Movimento 5 Stelle all’interno delle istituzioni: trasparenza, legalità e giustizia sociale, e che in Luciano D’Amico ha trovato una collocazione naturale grazie al suo indiscusso valore e alle riconosciute capacità”.

Alle parole di Gabriella Di Girolamo seguono quelle del Candidato Presidente Luciano D’Amico: “La sfida è importante e c’è bisogno di una grande squadra che offra un’alternativa credibile alle destre che stanno facendo del male al Paese e alla nostra regione. Stiamo incontrando tanti abruzzesi, e lo faremo sempre di più anche grazie alla presenza del Movimento 5 Stelle”.

“Oggi l’Abruzzo appare stanco e rassegnato a una politica sorda, che non offre giuste risposte a problemi reali – continua D’Amico – dobbiamo destarlo da questo torpore e riportarlo sulla strada della crescita sociale ed economica. L’obiettivo è quello di governare meglio, ma anche in modo diverso: rimettendo al centro i cittadini e rendendo l’Abruzzo una regione inclusiva, equa, che non lasci solo chi è in difficoltà e che dia le giuste opportunità a tutti, senza logiche di “figli e figliastri” che hanno sempre diviso i nostri territori senza mai unirli realmente. Il Movimento 5 Stelle all’interno della coalizione ha un ruolo importantissimo e centrale. È da sempre garanzia di ascolto delle istanze dei territori e di vicinanza ai cittadini abruzzesi. Quando ha svolto ruoli di Governo ha messo in campo azioni per aiutare chi ha bisogno, e sono convinto che un buon governo abbia il dovere di offrire alle cittadine e ai cittadini l’opportunità di mettere a disposizione della comunità il proprio potenziale. Ed è quello che vogliamo fare noi, perché siamo una regione forte e dobbiamo tornare a scrivere insieme il futuro” conclude D’Amico.