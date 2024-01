ELEZIONI REGIONALI: PRESENTATI DA TORTO E D’AMICO I CANDIDATI CHIETINI DEI 5STELLE

CHIETI-Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione delle candidate e dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali in provincia di Chieti.

Ad aprire la conferenza è stata l’onorevole Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera, che ha voluto sottolineare il forte peso del Movimento 5 Stelle nel progetto firmato dal candidato presidente Luciano D’Amico.

“Un progetto alternativo a queste destre”, lo definisce, ‘in cui il Movimento 5 Stelle sta investendo con un solo obiettivo, quello di riconsegnare l’Abruzzo agli abruzzesi. Meloni e Marsilio hanno scambiato la nostra terra per una colonia da cui prendere senza mai dare’, ha continuato Torto. “Ci hanno privato anche dei servizi essenziali, come quelli legati alla sanità, azzerata oggi dalle forze di destra che si presentano in provincia di Chieti solo in passerella e con promesse che potevano realizzare in questi 5 anni passati, se davvero avessero voluto farlo”.

A seguire è intervenuto il candidato presidente, Prof. Luciano D’Amico: “Il progetto di questa coalizione è costruito sui principi fondamentali che da sempre sono alla base anche della visione politica del Movimento 5 Stelle, che poi sono gli stessi principi che pongono le fondamenta di un buon governo: giustizia sociale, equità e bene comune. Questa coalizione vuole rimettere al centro l’Abruzzo e le reali esigenze degli abruzzesi. E, soprattutto, il rispetto per i cittadini che troppo spesso è venuto a mancare nelle parole e nelle azioni della Regione Abruzzo a trazione destra. Penso per esempio alla sanità: non è un buon governo quello che non riesce a garantire un corretto accesso alle cure e il diritto alla salute dei cittadini. E non c’è rispetto verso la comunità quando si raccontano finte verità ai cittadini, parlando, sempre in tema sanitario, di “Modello Abruzzo” da esportare. Cosa dovremmo esportare le lunghissime liste di attesa o l’alto tasso di mobilità passiva? Non si può continuare a prendere in giro gli abruzzesi raccontando una regione che poi nella realtà dei fatti non esiste. Per questo noi continueremo a portare avanti idee, progetti e una filosofia che si basi su soluzioni concrete a problemi reali, e su questo il Movimento 5 Stelle è un ottimo alleato”.

Presenti per i saluti istituzionali anche l’assessore al comune di Chieti Fabio Stella e il consigliere comunale M5S Luca Amicone. I candidati del M5S hanno concluso la conferenza stampa con una loro breve presentazione.