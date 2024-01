L’AQUILA – Sabato prossimo, 27 gennaio alle ore 18,30, è in programma l’inaugurazione del comitato elettorale di Paolo Federico, allestito nei locali all’angolo tra via XX Settembre e via Sant’Agostino, all’Aquila.

Il sindaco di Navelli (L’Aquila), con una lunga esperienza politica e amministrativa, è candidato al Consiglio regionale dell’Abruzzo nella lista di Forza Italia.