ATESSA – Sarà inaugurata, sabato 3 febbraio alle ore 19, ad Atessa, in provincia di Chieti, la sede elettorale del candidato alle regionali 2024 Vincenzo Menna.

Appuntamento alle 19, in Corso Vittorio Emanuele II n.95, per dare il “via” ufficiale alla campagna elettorale del candidato al Consiglio Regionale a sostegno di D’Amico.