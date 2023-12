ELEZIONI REGIONALI: SABATO SI INAUGURA A TERAMO LA SEDE ELETTORALE DI PAOLO GATTI (FDI)

TERAMO – Sabato 23 dicembre alle ore 11.00 in Piazza Garibaldi a Teramo si terrà l’inaugurazione della sede elettorale di Paolo Gatti, candidato nella lista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali di marzo 2024.

Sarà presente all’evento anche il Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Senatore Etel Sigismondi. Con l’occasione Paolo Gatti effettuerà, insieme a tutti i partecipanti, un brindisi per lo scambio degli auguri di Natale.

Paolo Gatti, avvocato, Si avvicina alla politica molto presto, tanto da diventare il più giovane Consigliere della Città di Teramo a soli 24 anni. Alle elezioni comunali del 2004 è il primo degli eletti in città, e diventa Assessore alla Pubblica Istruzione, Manutenzione del Patrimonio comunale, Verde Pubblico, Impianti Sportivi e Pianificazione Strategica. Nel 2008 si candida alle elezioni regionali e risulta il primo degli eletti in Abruzzo con ben 10.130 preferenze nel collegio della Provincia di Teramo. Gli viene affidato l’incarico di Assessore Regionale alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione e Politiche sociali.

Nel 2014, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, si ricandida e si conferma per la seconda volta consecutiva il più votato in Abruzzo, con 10.875 preferenze nel collegio della Provincia di Teramo. Viene eletto Vice Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Dopo 5 anni di assenza dalla politica attiva, torna in campo con Fratelli d’Italia per le elezioni regionali del 10 marzo 2024.