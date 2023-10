ELEZIONI REGIONALI, TANCREDI (NOI MODERATI): “DISPONIBILITA’ TOTALE UDC”

L’AQUILA – “Quello di ‘Noi moderati’ è stato il simbolo sotto cui queste anime si sono riunite già nelle scorse elezioni politiche e che sarà presente anche alle prossime suppletive, riconosciuto come quarta forza della coalizione di centrodestra. Ritengo che in Abruzzo ci siano ancora di più, per storia e tradizione politica, le ragioni per portare avanti questa esperienza e mi rivolgo in modo particolare agli amici dell’Udc a cui mi sento di dare tutta la disponibilità anche a dare visibilità al simbolo”.

Così Paolo Tancredi, coordinatore regionale “Noi moderati”, sottolineando di accogliere “con grande favore l’appello dell’amico Gianfranco Giuliante (Udc) e degli amici di Futura” e invitando “l’amico Enrico Di Giuseppantonio (Udc) ad una riflessione e ad un suo personale impegno in questa lista; il suo impegno diretto darebbe sicuramente ancora più prestigio e forza a questo ambizioso progetto”.

“Il progetto di ‘Noi moderati’ – conclude Tancredi – che oggi è rappresentato anche in parlamento da un Gruppo presieduto dall’amico Maurizio Lupi, è nato proprio per riunire tutta la comunità che si sente al centro del panorama politico e per superare le divisioni delle tante sigle che, pur riconoscendosi nei comuni valori del cattolicesimo liberale e della moderazione, in questi anni hanno dato vita ad un’offerta politica frammentata e, quindi, difficilmente riconoscibile dall’elettorato”.