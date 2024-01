ELEZIONI REGIONALI: UFFICIALIZZATA LA CANDIDATURA DI CHIARA SCIRE’ A SOSTEGNO DI MARSILIO

CHIETI – Stimata assessore ad Amandola fino al 2022 ed attualmente consigliere comunale a Torricella Peligna (Chieti), la dott.sa Chiara Scire‘ si candida alle Regionali a sostegno del presidente uscente Marsilio.

L’assessore D’Amario commenta: “Chiara, ragazza seria, sempre disponibile e con un forte senso civico; grande risorsa per il territorio montano e per il nostro gruppo”.

L’ufficializzazione è avvenuta ieri pomeriggio, 29 gennaio a Pescara, alla presenza del coordinatore regionale Forza Italia Abruzzo, Nazario Pagano che è anche presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera: “Accolgo con grande entusiasmo la candidatura di Chiara, ragazza con un forte senso civico, attenta ai problemi del territorio montano della Maiella, sempre molto disponibile con i cittadini. Una ragazza che rispecchia la politica del fare.

“Ringrazio sinceramente il coordinatore Pagano e l’assessore D’Amario – ha affermato la candidata al consiglio regionale – i quali mi hanno chiamata a fare parte della squadra a sostengo del Presidente uscente Marsilio. In questo percorso porterò con me ciò in cui credo, ciò che mi ha sempre “spinto” durante tutto il mio percorso politico ed amministrativo ovvero la profonda consapevolezza che mettersi a disposizione del territorio e dei cittadini sia l’unico modo per poter “dare voce” ad un territorio montano, a volte “dimenticato” e sempre più bisognoso. Metterò a disposizione la mia esperienza, la mia disponibilità e serietà…perché amministrare è una cosa seria. È presenza, è coraggio, è passione. Credo nella condivisione e nel lavoro di squadra”.

“Sono nata ad Amandola nelle Marche e nel 2022 mi sono trasferita per motivi di lavoro e personali a Torricella Peligna, un paese che mi ha accolto e dove ho subito trovato veri amici, dove da consigliere comunale ogni giorno mi metto a disposizione dei cittadini e dove cerco di portare avanti il concetto di collaborazione. Mi rendo conto sempre più che nelle nostre piccole realtà montane è necessaria la presenza di un rappresentante che possa essere portavoce dei bisogni e delle necessità, dei progetti e delle idee, delle associazioni e dei cittadini. Questo mi sta fortemente a cuore: sapere di poter essere voce del territorio montano della Maiella Orientale e dei cittadini, oggi ancora di più. Con il Territorio, ora e domani”.