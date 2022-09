ELEZIONI: RENDICONTO QUAGLIARIELLO E PRESENTAZIONE LISTA “NOI MODERATI” A L’AQUILA

L’AQUILA – Un rendiconto agli elettori di quanto fatto nel corso della legislatura appena conclusa e i progetti per il futuro a partire da “Noi Moderati”, la lista unica dei centristi del centrodestra, in campo per le imminenti elezioni.

Gaetano Quagliariello, senatore eletto alle scorse politiche nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo, dà appuntamento ai cittadini per lunedì 12 settembre all’Aquila per dar conto dell’operato per il territorio nei quattro anni di legislatura appena trascorsi.

Con l’occasione verrà presentata la lista abruzzese di “Noi Moderati”, con la partecipazione dei candidati e dei rappresentanti delle formazioni politiche che hanno dato vita all’iniziativa unitaria.

L’appuntamento è presso Palazzo Pica Alfieri, dove alle 17:30 Quagliariello terrà una conferenza stampa per il rendiconto di mandato e alle 18:00 avrà luogo la manifestazione.

