ELEZIONI, RENZI: “IMPEGNO CIVICO DI MAIO SOTTO L’1%”

MILANO – “Impegno civico è sotto l’1%, Italia Viva e Azione andranno molto meglio”.

Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto quale sarà il risultato della lista Impegno civico, che riunisce il nuovo movimento di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci alle elezioni del 25 settembre.

“Fai il grande rivoluzionario e poi finisci con Tabacci – ha aggiunto a margine della presentazione delle liste a Milano -, dai gilet gialli a Tabacci è un grande percorso”.

Parlando del supporto dimostrato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al nuovo movimento di Luigi Di Maio, Matteo Renzi ha poi commentato: “Voi siete

convinti che sia un’operazione che hanno provato a fare davvero? Secondo me hanno provato a coinvolgere Sala ma hanno provato a vendere la pelle dell’orso senza chiedere a Sala”.

“Io non ho mai creduto che Sala si candidasse con Di Maio ma devo dire che non troverei nessuna persona che gode della mia stima – ha concluso -, che si può candidare oggi con Di Maio. Infatti si è candidato con Tabacci che non gode della mia stima”.