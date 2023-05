ELEZIONI, RONZULLI A TERAMO: “FI PARTITO IN CRESCITA, CITTADINI POTRANNO CONTARE SU CENTRODESTRA”

TERAMO – “Forza Italia è un partito in crescita e lo stiamo vedendo con i sondaggi. L’ultimo in particolare ci dà in aumento dello 0,5%, ma al di là di questo, lo vediamo dalla presenza fisica sul territorio di persone che vogliono entrare in Forza Italia, dal rinnovato entusiasmo di quanti avevano perso un po’ di voglia di partecipazione. Questo grazie al presidente Silvio Berlusconi, che in queste settimane ha dimostrato a tutti cosa vuol dire lottare come leoni”.

L’ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo a Teramo a sostegno del candidato a sindaco del centrodestra Carlo Antonetti.

“Per chi fa politica – ha proseguito – il ruolo del sindaco è forse quello che ti fa sentire maggiormente sulla pelle il significato della parola ‘servizio’. Un incarico di prestigio ma anche delicato, la prima voce che dal territorio arriva fino al governo centrale. Dopo dieci anni, finalmente i territori potranno contare sull’ascolto di un governo di centrodestra, politico e non più tecnico perché scelto dai cittadini, che sarà capace di intercettare, recepire e realizzare i bisogni dei territori. Questo sarà possibile perché quando si parla una sola lingua si lavora meglio e in modo più efficace”.