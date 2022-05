ELEZIONI, RONZULLI: “L’AQUILA MASSIMO SIMBOLO DEL BUON GOVERNO E DEL SAPER FARE DI FORZA ITALIA”

L’AQUILA – “L’Aquila è la città che rappresenta il massimo simbolo del buon governo e del saper fare di Forza Italia”.

Lo ha dichiarato la senatrice Licia Ronzulli intervenendo questa mattina nel capoluogo regionale alla presentazione dei candidati della lista di Forza Italia in corsa per le prossime elezioni amministrative del capoluogo abruzzese.

“In nessuna città d’Italia come all’Aquila infatti – ha aggiunto – abbiamo dimostrato tutte le nostre capacità: in meno di 48 ore abbiamo garantito assistenza a 60 mila persone, in 100 giorni sono stati consegnati 5 mila e seicento alloggi. Tutto questo grazie al pragmatismo e all’autorevolezza del Presidente Berlusconi. A L’Aquila siamo stati capaci di gestire la fase dell’emergenza con risultati eccezionali mentre la fase successiva della ricostruzione, per molti anni, è stata affidata ad altri e sappiamo benissimo come purtroppo è andata a finire”.

“Dopo il Governo Berlusconi, con l’amministrazione di centrosinistra è mancata la pianificazione, la visione, la lungimiranza sulla ricostruzione. Per questo, il prossimo 12 giugno è importante non tornare indietro e continuare a sostenere e votare Forza Italia, forza di buon governo”, ha concluso.