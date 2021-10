ELEZIONI ROSETO: AL BALLOTTAGGIO NUGNES E DI MARCO, TUTTI I VOTI DI LISTA

ROSETO DEGLI ABRUZZI – A Roseto sarà ballottaggio tra il civico Mario Nugnes sostenuto da Azione di Calenda e il centrodestra di William Di Marco. Lista più votata Ginoble sindaco, primo partito del centrodestra la Lega, che ha candidato il deputato Giuseppe Bellachioma e la consigliera regionale Simona Cardinali. Azione di Calenda fa il pieno con l’8,9%. Debacle Forza Italia e Pd.

A seguire tutti i voti di lista con 23 sezioni su 24 scrutinate, dunque con dati pressochè definitivi.

Mario Nugnes: 30,81% – 4.190 voti

Azione con Carlo Calenda 8,96% – Fare per Roseto 6,96% – Altra Città-Casa Civica-Volt 6,09% – Under nuove energie per Roseto 3,12% – Operazione Turismo 2,84% – Sport e Civismo 1,83%

William Di Marco (centrodestra): 22,46% – 3.054 voti

Lega 7,93% – Fratelli d’Italia 7,87% – Identità Culturale Rosetana 3,02% – Forza Italia 1,93%

Tommaso Ginoble: 21,68% – 2.948 voti

Ginoble Sindaco 10,83% – Bella Roseto 5,73% – Roseto Attiva 5,36% – Per Roseto 4,60%

Sabatino Di Girolamo (centrosinistra): 13,43% – 1.827 voti

Partito Democratico 5,87% – Di Girolamo Sindaco 3,79% – Lista Uniti per Roseto 2,91%

Rosaria Ciancaione 11,63% – 1.581 voti

Movimento 5 stelle 3,87% – Europa verde 2,83% – Un’altra Idea di Roseto1,89% – Roseto progressista e coraggiosa 1,78%