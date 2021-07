ELEZIONI ROSETO, CENTRODESTRA COMPATTO PER DI MARCO CANDIDATO SINDACO: BELLACHIOMA CAPOLISTA LEGA

ROSETO – Centrodestra unito per il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Roseto (Teramo), il professor William Di Marco.

Questa mattina anche il parlamentare e critico d’arte Vittorio Sgarbi alla presentazione del candidato, sostenuto anche dalla sua lista “Rinascimento”, al Lido Celommi. Insieme a lui, tra gli altri, i vertici della Lega, con il vice segretario nazionale della Lega Andrea Crippa. il segretario regionale, il deputato Luigi D’Eramo, il senatore Alberto Bagnai, il deputato Antonio Zennaro, l’onorevole Giuseppe Bellachioma, che ha annunciato che sarà il capolista del Carroccio per dare più forza alla candidatura di Di Marco; per Fratelli d’Italia il presidente della Regione Marco Marsilio, il coordinatore regionale Etel Sigismondi; per Forza Italia il senatore e coordinatore regionale Nazzario Pagano.

Sette le liste che appoggiano Di Marco: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Cambiamo, Idea, Rinascimento.

Centrodestra compatto sul candidato William Di Marco, storico, giornalista, scrittore e docente dell’istituto Moretti.

“Abbiamo una visione di Roseto diversa rispetto a quella attuale e coincide perfettamente con quella di Di Marco, un volto nuovo della politica, un professionista che conosce bene la città. Sarà una battaglia politica importante ma noi siamo carichi, al nostro arco abbiamo molte frecce da poterci giocare”, ha detto Bellachioma ai microfoni di Cityrumors.

Sulla ritrovata compattezza del centrodestra anche il governatore della Regione, Marco Marsilio, ha sottolineato: “È importante ovunque, non solo a Roseto, per offrire ai cittadini una proposta politica autorevole”.