ELEZIONI ROSETO, D’ERAMO: “LISTA FORTE, SU DI MARCO ENTUSIASMO CRESCENTE”  

ROSETO – “Il candidato sindaco del centrodestra William Di Marco sarà presentato a breve alla città insieme al programma di governo”. Lo annuncia il coordinatore regionale della Lega e commissario provinciale di Teramo Luigi D’Eramo.

“La Lega – spiega D’Eramo – si conferma la locomotiva del centrodestra anche in un comune importante prestigioso come quello di Roseto. Il candidato sindaco William Di Marco sta riscuotendo un successo dietro l’altro e l’entusiasmo intorno a questo progetto è crescente. Di Marco, insieme agli esponenti locali della Lega, ha avviato da tempo l’interlocuzione con tutti i portatori di interesse del territorio per arrivare alla stesura di un programma credibile e di prospettiva che possa ridare slancio all’intera comunità. Gran parte del merito di questo successo va al nostro deputato Giuseppe Bellachioma che tra le altre cose è riuscito a lavorare a una lista del partito molto competitiva e rappresentativa, fatta da giovani ed esperti, da studenti e commercianti, da imprenditori e artigiani. Insomma figure che rispecchiano ad ampio raggio la composizione sociale della città. Posso annunciare fin da ora che molti esponenti della Lega al governo nazionale saranno a Roseto nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per sostenere il progetto, la candidatura di Di Marco e quella dell’intero centrodestra affinché la città e il suo territorio possano tornare a recitare il ruolo di primo piano che meritano2.