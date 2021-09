ELEZIONI ROSETO, DI GIROLAMO SINDACO: PARTITO IERI CICLO DI INCONTRI CON CITTADINI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – È iniziato ieri sera, con l’incontro nella Piazza di Casal Thaulero, il calendario di incontri con i cittadini rosetani programmato dal sindaco Sabatino Di Girolamo.

Entra nel vivo la campagna elettorale e il confronto con la città ma, soprattutto, si torna a riassaporare quel contatto umano di cui l’emergenza Covid ci aveva completamente privati.

Ha esordito proprio con questa riflessione Di Girolamo, elencando poi criticità e difficoltà dei mesi passati e introducendo opportunità e prospettive per i prossimi cinque anni. In questo primo appuntamento il Sindaco è riuscito a riassumere il grande lavoro svolto durante il suo mandato: ha ripercorso le emergenze e le soluzioni, dagli allagamenti ai terremoti fino alla pandemia, i progetti approvati e i fondi intercettati, illustrando dettagliatamente il suo programma per Roseto.

Parlando a braccio e senza palco, tra i suoi concittadini, il sindaco Di Girolamo ha voluto ribadire uno stile, caratterizzato da sobrietà e onestà, che lo ha contraddistinto sin dall’inizio del suo impegno.