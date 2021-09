ELEZIONI ROSETO: D’IGNAZIO, “NESSUN INCIUCIO, APPOGGIO CON LA LEGA DI MARCO SINDACO”

ROSETO – “La Lega è una delle maggiori forze del centrodestra e a Roseto, così come in ogni altro Comune in cui si voti, sostiene convintamente i candidati espressione di questa coalizione. Pertanto mi trovo a smentire quanto pubblicato dalla vostra testata giornalistica, in merito a un qualsivoglia “inciucio” e appoggio mio e del mio partito ad altri candidati Sindaco che non siano William di Marco”.

Lo afferma in replica all’articolo di Abruzzoweb Giacomo D’Ignazio fresco presidente della Fira, la finanziaria della Regione Abruzzo, voluto anche lui in quella importante poltrona dalla Lega, di cui è componente dell’esecutivo regionale.