ELEZIONI ROSETO: INAUGURATA SEDE DEL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA WILLIAM DI MARCO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Un entusiasmo contagioso del quale necessitiamo oggi, poiché le prospettive di questa campagna elettorale si prospettano sicuramente impegnative per me e per la mia squadra sostenitrice. Noi tutti però siamo assolutamente pronti a rispondere a questa grande sfida e con voglia, forza e convinzione affronteremo queste ultime settimane con l’intento di riuscire nel nostro unico fine, volto alla rinascita della nostra amata Roseto, al rifiorire di iniziative e progetti, sull’onda di un cambiamento che restituirà il lustro e dignità che merita alla nostra cittadina”.

Così il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni Amministrative di Roseto degli Abruzzi (Teramo), William Di Marco, giornalista, scrittore e docente dell’istituto Moretti, nel corso dell’inaugurazione della sede elettorale in Via Nazionale 413, angolo Via Filippone Thaulero.

Molti i rappresentanti politici presenti all’evento, tra i quali i deputati della Lega Giuseppe Bellachioma – che lo scorso luglio ha annunciato che sarà il capolista del Carroccio per dare più forza alla candidatura di Di Marco- e Antonio Zennaro e l’assessore regionale Pietro Quaresimale, la coordinatrice provinciale Manuela Rossi, il coordinatore locale Umberto Valentini per Fratelli d’Italia e la coordinatrice provinciale Francesca Persia e la coordinatrice locale Maristella Urbini per Forza Italia.

Sette le liste che appoggiano Di Marco storico: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Cambiamo, Idea, Rinascimento.