ELEZIONI ROSETO: OGGI POMERIGGIO INAUGURAZIONE SEDE ELETTORALE LEGA SALVINI ABRUZZO

ROSETO – La Lega sezione di Roseto inaugura la sede elettorale venerdì 3 settembre ore 18:00 presso la SS 16 Adriatica al civico 287 .

“Un luogo di incontro per confrontarsi con i cittadini, ascoltare le istanze delle diverse categorie e cercare soluzioni idonee con la concretezza che caratterizza l’operato dei rappresentanti leghisti, un vero e proprio laboratorio politico rosetano e non solo”, si legge in una nota.

Presenti Luigi D’Eramo, segretario regionale del Carroccio e deputato, Antonio Zennaro, deputato, Emiliano Di Matteo, Antonio Di Gianvittorio e Pietro Quaresimale, rispettivamente consiglieri regionali e assessore Regione Abruzzo con deleghe al Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e università, Politiche sociali, Enti locali e polizia locale, Edilizia scolastica .