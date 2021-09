ELEZIONI ROSETO: QUESTA SERA ARRIVA IL MINISTRO LEGHISTA GIORGETTI, “BEL COLPO” DI BELLACHIOMA

ROSETO – Dopo il leader nazionale Matteo Salvini, il vice segretario nazionale Andrea Crippa, arriva questa sera a Roseto degli Abruzzi in un altro big della Lega, il titolare del Mise, Giancarlo Giorgetti, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra William Di Marco.

L’appuntamento è a ore 19 a Villa Paris, e Giorgetti rilascerà un’intervista sui temi della ripresa economica in Italia e in Abruzzo e poi ci una cena in un noto ristorante del comune della costa teramana, per circa 100 dirigenti e simpatizzanti ma da fonti bene informate del Carroccio filtra che le richieste sono tre volte tanto.

Ad accoglierlo in prima fila il senatore Giuseppe Bellachioma, e la consigliera regionale, Simona Cardinali, entrambi candidati consiglieri nella lista della Lega.

La presenza di Giorgetti, dato come il leader della corrente governista e “draghiana” che si contrappone all’interno del partito a Salvini, è senz’altro un bel colpo per i leghisti rosetani: il ministro raramente partecipa ad iniziative elettorali e non, ed è molto parco nelle sue apparizioni pubbliche. Decisivo dunque sarebbe stato l’invito fatto da Bellachioma in persona.

In una nota della lega cittadina si spiega che il ministro “affronterà temi scottanti e delicati per la nostra regione, ovvero gli incentivi alle aziende per investire in Italia e, quindi, in Abruzzo; come creare un ambiente competitivo per attrarre investimenti e tutelare gli imprenditori facendoli giocare ad armi pari con i competitor esteri”.