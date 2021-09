ELEZIONI ROSETO, STEFANIA CELAIA (LEGA): “DISTRETTO SANITARIO E DECORO URBANO OBIETTIVI PRINCIPALI”

ROSETO – “Amo Roseto, ho sempre vissuto in questa città, per me questa è la prima esperienza. Ho deciso di intraprendere questa avventura a sostegno di William Di Marco, persona che stimo dai tempi della scuola”.

Così, nell’intervista di AbruzzoWeb, Stefania Celaia, candidata nella lista della Lega a sostegno del candidato del centrodestra, William Di Marco, alle prossime elezioni amministrative di Roseto.

Laureata in scienze della comunicazione, mamma di una bambina, ha lavorato nell’ambito commerciale per diversi anni, è nipote di una figura storica del giornalismo abruzzese, Remo Celaia: “mio nonno è stato il primo giornalista professionista d’Abruzzo, direttore del Messaggero per 10 anni. Purtroppo è venuto a mancare a soli 50 anni, ma in famiglia è sempre stato vivo il suo ricordo. Sono cresciuta con gli insegnamenti che ha tramandato alle varie generazioni”.

In merito al programma, Celaia spiega: “tra i punti principali abbiamo la salute e il benessere sociale. Quindi la realizzazione di un distretto sanitario di base; e ancora il decoro urbano: Roseto è una città bellissima che purtroppo negli ultimi anni è stata trascurata”.

Per Celaia si tratta della prima campagna elettorale: “sono veramente entusiasta di come sta procedendo, probabilmente molto dipende dalla stima che ho nei confronti del candidato a sindaco. È un gruppo coeso, forte. Sono molto soddisfatta”.