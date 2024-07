ELEZIONI RSU ALLA DENSO DI SAN SALVO: UIL PRIMO SINDACATO NEL COLLEGIO OPERAI

SAN SALVO – Si sono appena concluse le operazioni di scrutinio per il rinnovo della Rappresentanza sindacale alla Denso di San Salvo (CH), una delle aziende metalmeccaniche più grandi d’Abruzzo, e la UILM con 253 voti ottiene 3 Rsu su 9 da eleggere. L’elezione della rappresentanza sindacale si è svolta su 2 collegi. Nel Collegio Operai la UILM si conferma prima organizzazione con 209 voti e 2 RSU.

Tra gli operai sono stati eletti Roberto Rossi con 100 voti e Angelo Amicucci con 41 voti Per la UILM nel Collegio Impiegati è stato eletto e riconfermato RSU Giuseppe Di Santo con 20 voti. Roberto Rossi con 100 preferenze è il più votato in assoluto su tutte e 4 le liste partecipanti alla competizione elettorale. “Un risultato elettorale importante per la Uilm Chieti-Pescara in un’azienda nella quale stiamo gestendo una crisi occupazionale e produttiva sul territorio. “Con il consenso ottenuto dai dipendenti della Denso rafforziamo la nostra rappresentanza e rappresentatività nel settore metalmeccanico abruzzese”, dice la Uil. Questi i numeri delle elezioni: 9 RSU da eleggere con 819 aventi diritto al voto. Votanti 775 – Voti validi 761. Alla lista Uilm Uil con. 253 voti n. 3 RSU; Alla lista Fim Cisl con 260 voti n.3 RSU; Alla lista Fiom Cgil con 185 voti n.2 RSU; Alla lista Fismic con 63 voti n.1 RSU.