ELEZIONI RSU ALLA TEKNEKO DI AVEZZANO: LA UIL-TRASPORTI E’ IL PRIMO SINDACATO

AVEZZANO – Successo per la Uiltrasporti nelle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale all’interno Tekneko Sistemi ecologici Srl che svolge il servizio di raccolta rifiuti ad Avezzano e in altri comuni della Marsica nell’aquilano. I dati delle per il rinnovo delle Rsu attestano, infatti, un eccellente risultato della Uiltrasporti, primo sindacato all’interno dell’azienda abruzzese con il 75% delle preferenze e un’affluenza al 73%.

“La Uiltrasporti si è presentata per la prima volta alla Tekneko ottenendo un plebiscito e siamo davvero soddisfatti del risultato tenuto – afferma Primo Cipriani, segretario regionale di Uiltrasporti – Tekneko è leader nel settore dell’igiene urbana con 1150 dipendenti e svolge il servizio anche in altre regioni del centro-sud Italia. Lavoreremo al fianco dei lavoratori per tutelare i loro diritti all’interno dell’azienda, partendo dalla sicurezza sul luogo di lavoro e perseguendo il primo obiettivo del nostro sindacato, che è anche il nostro slogan, ‘zero morti sul lavoro'”.