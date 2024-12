ELEZIONI RSU E RLSSA IGIENE AMBIENTALE: LA FP CGIL PRIMO SINDACATO IN ABRUZZO

PESCARA – La Fp Cgil è il sindacato più votato in Abruzzo, così hanno deciso le lavoratrici e i lavoratori che lavorano nei servizi dell’Igiene Ambientale (Aziende di raccolta e smaltimento rifiuti).

“La FP Cgil”, si legge in una nota, “ha raggiunto percentuali oltre il 40% sia per quanto riguarda la elezione dei Rappresentanti Sindacali sia per la elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza Ottimo risultato pure in Molise dove la FP Cgil si consolida e aumenta il proprio consenso. E’ un risultato importante che premia il lavoro fatto dai delegati e delegate della Cgil nei posti di lavoro e l’impegno profuso dalla FP Cgil nei rinnovi contrattuali affinché fosse riconosciuto il giusto salario, valorizzata la professionalità di chi lavora e mantenuto un attento livello di sicurezza nei posti di lavoro. A chi lavora nelle aziende va un forte grazie per la fiducia accordata che ci responsabilizza sempre”._