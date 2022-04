ELEZIONI RSU, OTTIMI I RISULTATI DI UIL FPL: “SUCCESSO MERITO DEL LAVORO DI SQUADRA”

L’AQUILA – C’è grande soddisfazione per Uil Fpl alla luce degli ottimi risultati raggiunti nelle elezioni per la Rappresentanza Sindacale Unitaria, che hanno visto eleggere diversi membri del sindacato nel comune dell’Aquila, consiglio regionale, provincia e camera di commercio.

“Nel comune dell’Aquila, l’ente con più dipendenti del comprensorio, ad eccezione della Asl, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle Rsu, la Uil Fpl è risultata la seconda sigla con 91 voti (26%) eleggendo Livio Stefanucci, il più votato con 65 preferenze personali, Danilo Ciuffetelli e Domenico Isaya. Un risultato che unitamente a quello conseguito in consiglio regionale, in provincia e alla Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, dove sono stati eletti rispettivamente Ermanno Natalini, Anna Giancarli e Roberto Fiore come rappresentanti nelle Rsu degli enti, conferma il trend positivo della Uil Fpl che dalle ultime elezioni aumenta sia i voti in valore assoluto che le Rsu sia negli enti maggiori che nei comuni più piccoli” si legge in una nota dell’ente.

“Grazie al lavoro della squadra che ha costantemente lavorato a fianco dei lavoratori sono numerose le rappresentanze maturate nei Comuni di prossimità del comprensorio aquilano da Rocca di Mezzo, che si riconferma, a Tornimparte, Lucoli, Capestrano e Scoppito, solo per citare le realtà più grandi. Il successo raggiunto è merito di un capillare lavoro di squadra tra il segretario provinciale Antonio Ginnetti, il responsabile territoriale enti locali Daniele Mingroni e i tanti candidati che hanno raccolto il frutto dell’impegno profuso negli anni a tutela dei lavoratori”, prosegue il sindacato.

“Questo risultato straordinario” afferma Daniele Mingroni “è il punto di arrivo di un lavoro durato anni e della squadra di candidati che ha messo a disposizione dei lavoratori la propria competenza e serietà. Siamo sempre stati orgogliosi di portare avanti un’idea di sindacato che si incentrasse sulla rivendicazione dei diritti e la lotta ai privilegi e ai soprusi. Gli anni che abbiamo davanti, grazie anche alla rinnovata fiducia accordataci, saranno cruciali per l’evoluzione della p.a. e, quindi, del territorio, sia in funzione dei fondi del Pnrr che di un rinnovato slancio dato dal Ccnl in via di sottoscrizione a livello nazionale. Saremo pronti a raccogliere queste nuove sfide e a servire i lavoratori con rinnovate energie”.