ELEZIONI RSU PALAZZO DI GIUSTIZIA L’AQUILA: CONFSAL UNSA PRIMO SINDACATO, TUTTI I VOTI

L’AQUILA – La Confsal Unsa, confederazione autonomi lavoratori, è risultato il primo sindacato alle elezioni Rsu, Rappresentanze sindacali unitarie, che si sono tenute dal 14 al 16 aprile scorsi presso il Palazzo di Giustizia dell’Aquila.

In una lettera a firma di Luca Antonio D’Angeli, coordinatore provinciale Giustizia Confsal Unsa, l’Organizzazione Sindacale ringrazia “lavoratrici ed i lavoratori che, con la loro fiducia espressa democraticamente nel corso delle elezioni, ci hanno permesso di diventare il primo sindacato per numero di voti e seggi ottenuti”.

“Da un’analisi del voto nelle elezioni Rsu presso gli Uffici giudiziari di via XX Settembre – viene evidenziato -, ha consolidato e superato i risultati del 2022, diventando il primo sindacato per numero di voti e seggi ottenuti presso il Palazzo di Giustizia dell’Aquila, in coerenza con lo spirito e le tradizioni di un sindacato autonomo dalla politica, libero dagli schieramenti ed indipendente nelle scelte e nelle strategie da adottare”.

“Tutti i colleghi che ci hanno dato fiducia hanno dimostrato di apprezzare le nostre modalità di fare sindacato, stando nel merito delle questioni con posizioni chiare e un confronto costante e costruttivo con i lavoratori. Quando ci sono problemi da affrontare, quelli in cui bisogna metterci la faccia, quelli dove serve ascoltare i colleghi e stare con loro, quando serve confrontarsi in maniera pragmatica con il datore di lavoro, alcune volte anche duramente, Confsal Unsa è presente”.

“Questo ci ha consentito di avere il vostro sostegno e sentire il vostro incoraggiamento, per affrontare con decisione i momenti critici e le problematiche che negli ultimi tempi non sono certo mancate. Ed è in tal modo che continueremo, per proseguire e migliorare la nostra azione, con la fattiva partecipazione delle Rsu appena elette, che ringrazio, unitamente agli amici non eletti, che hanno contribuito con il loro impegno alla crescita della nostra Organizzazione sindacale, dei quali non ci dimentichiamo, di tutti i nostri sostenitori, dei componenti le commissioni elettorali e degli scrutatori”, conclude.

Di seguito il riepilogo numerico dei voti ottenuti e dei seggi attribuiti alle organizzazioni sindacali .