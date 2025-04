ELEZIONI RSU SANITA’ ED ENTI LOCALI: UIL PRIMO SINDACATO ALL’AQUILA E PROVINCIA

L’AQUILA Grande successo della Uil Fpl che si riconferma primo sindacato nella provincia dell’Aquila alle elezioni delle Rsu negli enti locali e in sanità. 50 le liste presentate nella provincia, conquistando 79 Rsu. 637 sono stati i voti ottenuti nelle autonomie locali, mentre nella Asl aquilana la Uil Fpl si è confermata primo sindacato con 1034 voti. I voti complessivi su tutta la provincia sono stati 1671.

«Il risultato ottenuto anche quest’anno è merito di un grande lavoro di squadra», sottolinea il segretario provinciale Antonio Ginnetti che tiene a ringraziare per la Sanità pubblica i dirigenti sindacali Claudio Incorvati, Maurizio Testone, Gianfranco Giorgi, Florindo De Angelis, Giovana Riccitelli e Assunta Ippoliti, prima eletta in Asl con 270 preferenze.

Per le Autonomie locali i responsabili territoriali Daniele Mingroni, Vittoria Di Ponzio e Antimo Rauso. «Voglio inoltre ringraziare tutti i candidati, eletti e non eletti, per questo risultato straordinario e tutti gli elettori che ci hanno accordato la loro fiducia che sarà ripagata con impegno e dedizione – prosegue Ginnetti – Vorrei sottolineare come questo successo sia il frutto di un lavoro continuo per il territorio e a servizio dei lavoratori».

Tra gli enti che hanno dato fiducia alla Uil Fpl, il Comune dell’Aquila dove il sindacato ha vinto con 185 voti e 6 Rsu elette, il Comune di Avezzano con 71 voti e 5 Rsu, il Comune di Sulmona, dove la Uil Fpl non era presente, con 2 Rsu elette. Grande affermazione anche al Consiglio regionale, all’Ater, all’Usrc, ai Comuni di Pizzoli, Scoppito, Rocca di Mezzo, Celano, Scanno, Bugnara, Capistrello, Luco dei Marsi e San Benedetto dei Marsi.