L’AQUILA – Si terrà sabato mattina alle 11, presso il Palazzo Pascali in via Roma 139 nel capoluogo abruzzese, la presentazione della lista “L’Aquila al Centro”, in campo per le elezioni amministrative del 12 giugno a sostegno di Pierluigi Biondi.

Parteciperanno i candidati della lista, il senatore Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale del partito al quale la lista fa riferimento, il segretario regionale Mimmo Srour e il sindaco Biondi.