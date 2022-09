ELEZIONI, SALVINI A VASTO: “APPROVIAMO DECRETO DI 30 MILIARDI PER BLOCCARE AUMENTI LUCE E GAS”

VASTO – “La vera emergenza è il caro bollette, della luce e del gas. Se il bar dove abbiamo fatto colazione non può pagare le bollette chiude. Uso il microfono e la piazza di Vasto per fare un appello agli altri colleghi della coalizione e a tutti i partiti, approviamo adesso un decreto da 30 miliardi di euro per bloccare gli aumenti della luce del gas in Italia”.

Così il leader del Carroccio, Matteo Salvini, incontrando, nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre, cittadini, simpatizzanti e dirigenti al Crocodile Cafe in piazza Barbacani a Vasto.

“Salvini – si legge in una nota – è stato accolto da molti sostenitori entusiasti. La visita a Vasto, la terza in poco più di 20 giorni in Abruzzo, segue il bagno di folla con circa duemila presenze, ieri a Pescara in piazza della Rinascita”.

“La politica deve intervenire nella vita, la politica per me è aiutare le persone a vivere meglio. Chi vota la Lega fra dieci giorni mi dà la forza per cancellare una volta per tutte quella schifezza che si chiama legge Fornero. In questa piazza c’è chi ha detto ‘grazie Matteo che hai mantenuto la promessa su quota 100’. Dopo quarantuno anni di lavoro è una scelta di civiltà andare in pensione, lasciando spazio ai giovani per poter lavorare”.

Insieme al leader della Lega erano presenti tutti i candidati alle prossime elezioni politiche: il segretario regionale della Lega il deputato Luigi D’Eramo, ricandidato come capolista al proporzionale della Camera, il senatore Alberto Bagnai, candidato all’uninominale della Camera, il deputato Antonio Zennaro, candidato al proporzionale della Camera, il capogruppo in Consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, capolista al proporzionale del Senato, la consigliera regionale Sabrina Bocchino, candidata al proporzionale del Senato, il direttore generale dell’Arap Antonio Morgante, candidato al Senato. E poi Nicola Campitelli, assessore regionale, il coordinatore provinciale Luigi Leonzio e il gruppo leghista del Consiglio comunale vastese.

“Le idee della Lega sono idee di normalità che si basano sul lavoro, sul merito, sulla crescita, sull’energia. Mi sorprende come PD e 5 stelle dicano no all’energia nucleare, pulita e sicura. Se uno crede nel progresso, nell’energia e in bollette meno care sceglie la Lega. Meno legge Fornero, meno clandestini, più poliziotti e più energia per le nostre fabbriche, scuole ed ospedali”, conclude Salvini.