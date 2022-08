ELEZIONI, SALVINI: “CON LA LEGA SPERANZA NON FARA’ PIU’ IL MINISTRO”

ROMA – “Speranza se scegliete la Lega non farà mai più il ministro nel nostro Paese”.

Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Picerno (Potenza) a margine di un’iniziativa elettorale.

“Abbiamo già governato con Di Maio, Toninelli, Renzi, Calenda, Letta, ora basta, se governa, governa il centrodestra con patti chiari e amicizia lunga” .

“Si chiama democrazia, si rassegnino politici e giornali, voteranno gli italiani ,sceglieranno con la testa, Letta propone una patrimoniale su risparmi, conti correnti e casa, la Lega propone ciò che è già in vigore per 2 milioni di partite iva, ovvero la tassa al 15%, la flat tax, non più solo per le partite iva ma anche per dipendenti e pensionati che guadagnano di meno”.

“Ci sono due visioni diverse – ha aggiunto – e io penso che gli italiani sceglieranno con la loro testa e non ci saranno problemi di speculazione o di altro genere”.