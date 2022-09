ELEZIONI, SALVINI DOMANI A PESCARA. D’ERAMO: “GRANDE ATTESA, LEADER LEGA VUOLE BENE ALL’ABRUZZO”

PESCARA – Tutto pronto a Pescara per il ritorno in Abruzzo del leader nazionale del Carroccio, Matteo Salvini, che domani sera alle 21 sarà a Pescara per un comizio elettorale in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto).

Per Salvini si tratta della seconda visita in Abruzzo dopo l’incontro pubblico del 23 agosto scorso a Giulianova, in provincia di Teramo.

“Nel capoluogo adriatico si attende il pubblico delle grandi occasioni”, si legge in una nota.

Ad accogliere il segretario nazionale protagonista di una serrata campagna elettorale che lo ha portato in ogni angolo del Paese, dal Nord al Sud Italia, ci sarà il coordinatore abruzzese, Luigi D’Eramo, e tutti i candidati in corsa per le Politiche del 25 settembre prossimo.

“C’è grande attesa e grande entusiasmo. Il messaggio lanciato dal nostro leader è chiaro: ‘Credo negli italiani'”, commenta il deputato uscente D’Eramo, ricandidato al collegio plurinominale della Camera, “il nostro ‘credo’ a Pescara sarà per tutti gli abruzzesi. Per tutte le persone che già sostengono il nostro partito ma anche per tutte quelle che finora non lo hanno mai votato ma che hanno capito che votare Lega è l’unico modo per far risollevare la testa a chi in un momento storico così difficile ha perso fiducia nel futuro”.

“Con la Lega in una posizione di forza all’interno di un governo di centrodestra, le nostre città torneranno sicure, si avranno ristori e minore tassazione per le aziende che così potranno tornare ad assumere, i giovani sceglieranno di rimanere in Abruzzo e non di andare a vivere all’estero perché non vengono valorizzati per quello che meritano”.

Dopodomani, giovedì 15 settembre, Matteo Salvini incontrerà a Vasto amministratori e candidati alla Camera e al Senato nella terza visita in poco più di venti giorni in Abruzzo.