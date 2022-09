ELEZIONI: SALVINI E LETTA IN ABRUZZO IL 14 SETTEMBRE, SI ACCENDE CAMPAGNA A CACCIA DEGLI INDECISI

L’AQUILA – In occasione delle elezioni politiche in programma il 25 settembre, il leader della Lega, Matteo Salvini, e il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, saranno in Abruzzo lo stesso giorno, il 14 settembre.

Le due visite sono state entrambe annunciate ieri, anche se al momento non si conosce il programma di Letta.

Per quanto riguarda Salvini, sarà a Pescara per un comizio alle ore 21 in Piazza della Rinascita: si tratta della seconda visita in Abruzzo in questa campagna elettorale, era già stato in Abruzzo a Giulianova lo scorso 23 agosto.

Salvini sarà ricevuto da dirigenti, amministratori e candidati guidati dal coordinatore regionale e deputato uscente Luigi D’Eramo, ricandidato come capolista al proporzionale alla Camera.

Ieri, invece, seconda tappa abruzzese per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, candidata all’uninominale Camera nel collegio L’Aquila-Teramo, che ha tenuto un comizio nella villa comunale del capoluogo.

Il primo incontro, il 30 agosto scorso, si era tenuto in Piazza della Rinascita a Pescara, lo stesso giorno della visita a Chieti del presidente dem M5S Giuseppe Conte e del fondatore di Italexit Gianluigi Paragone.

Ieri pomeriggio a Celano c’era più Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla Camera, all’Auditorium Enrico Fermi a un evento organizzato dal Partito Democratico abruzzese. L’intervento di Zingaretti è stato preceduto da quello del segretario del Partito Democratico abruzzese, e candidato al Senato, Michele Fina, che ha elencato i punti qualificanti del programma del Pd.