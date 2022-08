ELEZIONI, SALVINI IN ABRUZZO 23 AGOSTO E 14 SETTEMBRE. D’ERAMO: “GRANDE ATTENZIONE LEADER LEGA”

L’AQUILA – Matteo Salvini in Abruzzo per due volte nella campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo: “il segretario nazionale della Lega ha programmato le date del 23 agosto e del 14 settembre, nel corso delle quali sarà protagonista di tour in una terra alla quale ha riservato sempre molte attenzioni”, si legge in una nota.

“È iniziata la corsa, serrata ed entusiasmante, verso il 25 settembre e l’Abruzzo si riconferma centrale nella politica della Lega – spiega nella nota il deputato del Carroccio, Luigi D’Eramo, che è anche coordinatore regionale – dopo la visita all’Aquila del maggio scorso in occasione delle elezioni amministrative dell’Aquila, il nostro leader verrà per ben due volte nella nostra regione. E sarà il primo leader nazionale ad irrompere nella campagna elettorale. Salvini è molto legato all’Abruzzo ed è per questo che vuole incontrare tanti abruzzesi ai quali annuncerà il programma della Lega e del Centrodestra che hanno i numeri e le carte in regola per vincere la consultazione nazionale”.

D’Eramo sottolinea che “Salvini torna nella nostra regione al grido ‘Credo negli italiani’, perché non c’è futuro senza ‘credo’. E noi crediamo in un fisco più equo e in pensioni più dignitose, nel controllo dei confini e nella tutela della bellezza della nostra Italia, nella sicurezza dei cittadini. Le due date confermano l’impegno della Lega per le priorità dell’Abruzzo ma anche la stima e la fiducia che il nostro leader ha nei confronti della classe dirigente del Carroccio abruzzese – conclude il deputato aquilano D’Eramo.