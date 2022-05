ELEZIONI, SALVINI: “L’AQUILA MERITA NOSTRA ATTENZIONE, SAREBBE IMPORTANTE VINCERE AL PRIMO TURNO”

L’AQUILA – “L’Aquila merita tanto più di tutti”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita all’Aquila per un comizio elettorale a sostegno del sindaco uscente, Pierluigi Biondi, in vista delle prossime amministrative.

“Sono stato alla cappella della memoria a ricordare le vittime del sisma, così come il piccolo Tommaso”, ha aggiunto in riferimento al bambino ucciso nell’incidente nell’asilo di “Pile-Primo Maggio”.

“Di fronte alle tragedie si è sempre ripresa – ha detto ancora – le aziende sono ripartite le case, al centro sono state ricostruite, le frazioni. Questa città si è rimboccata le maniche, ha superato il Covid, ha affrontato la ricostruzione e le lentezze della burocrazia. Sono orgoglioso del contributo che ha dato la Lega e credo che il 12 giugno gli aquilani lo riconosceranno”.

“Sarebbe importante vincere al primo turno – l’auspicio di Salvini – per tornare già in ufficio il 13 giugno senza perdere tempo più di tanto”.

“Non badiamo alle poltrone, sia in comune dell’Aquila, sia in Regione stiamo lavorando benissimo. La città è piena di giovani anche di turisti. Vedo che il settore turismo sta lavorando bene, merito dei nostri assessori”.