ELEZIONI: SALVINI OGGI A CHIETI A SOSTEGNO DI DI STEFANO, DIRETTA WEB

CHIETI – Matteo Salvini torna in Abruzzo per una nuova tappa del tour elettorale.

Oggi il leader della Lega sarà a Chieti, a sostegno del candidato sindaco Fabrizio Di Stefano.

Dalle 9 sarà possibile seguire l’evento, in diretta da piazzale Marconi, anche sul sito e sulla pagina Facebook di AbruzzoWeb.

“I sindaci sono fondamentali, i sindaci sono vita e vi faccio un esempio sull’immigrazione: nelle ultime ore sono sbarcati altri duecento di questi eleganti signori che secondo qualcuno scappano dalla guerra, ma ormai tutti hanno capito che la guerra ce la portano in casa. Cosa succederà a fine settembre? Perché fino alle elezioni non fanno nulla, ma non ne possono mica tenere venti-trentamila in Sicilia, inizieranno a chiamare, dalla a alla zeta, guida dei Comuni italiani, e li chiameranno perché lo hanno fatto, non sanno più dove metterli”, ha detto Salvini.

Presenti, secondo gli organizzatori, circa 800 persone.

“In questo momento noi, voi state pagando a duemila immigrati il soggiorno su quattro navi da crociera – ha aggiunto il leader della Lega – perché se tu vai in Australia, in Svizzera e negli Stati Uniti ti mettono in galera o ti rispediscono a casa, se sbarchi in Italia ti mettono su una nave da crociera. La soluzione della sinistra è spargere il problema, chiameranno in Comune a Chieti e voi avete la possibilità di scegliere il sindaco che dica, educatamente, rispettosamente, gentilmente, cristianamente, ‘no grazie, prima vengono gli italiani’. Se ci fosse un sindaco di sinistra alla domanda ‘ne prende 50?’ la risposta sarebbe ‘ma me ne mandi 250, perché solo 50?’”.

