ELEZIONI, SCOPPIA CASO PER FRASI VON DER LEYEN: “MINACCIA ITALIANI, SI DIMETTA O CHIEDA SCUSA”

ROMA – A due giorni dalle elezioni politiche in programma in Italia il prossimo 25 settembre, scoppia il caso per alcune frasi shock di Ursula von der Leyen.

“Vedremo l’esito delle elezioni, le abbiamo avute anche in Svezia. Il mio approccio è che qualsiasi governo democratico vuole lavorare con noi, lavoriamo insieme”, ha detto la presidente della Commissione Europea riferendosi al voto italiano, rispondendo ad una domanda da parte degli studenti di Princeton, nel New Jersey, in uno scambio trasmesso integralmente ieri a tarda sera.

“È interessante vedere le dinamiche nel Consiglio Europeo: non sei solo uno Stato membro che dice ‘voglio questo, voglio quello‘, ma sei nel Consiglio e ti rendi conto che ‘oh mio Dio, il mio futuro e il mio benessere dipendono anche da quello di tutti gli altri 26’. E’ il bello della democrazia: siamo un po’ lenti, parliamo molto. Vedremo. Se le cose andranno nella direzione difficile, ho parlato dell’Ungheria e della Polonia, abbiamo strumenti. E il popolo, cui i governi devono rendere conto, svolgono un ruolo importante”, ha proseguito.

Dal centrodestra insorge il leader della Lega, Matteo Salvini, ma anche Matteo Renzi ha attaccato la numero uno di Palazzo Berlaymont, difesa fino a questo momento solo da Enrico Letta, che però non arriva a condividere le dichiarazioni di von der Leyen, limitandosi a dire che la presidente della commissione Ue “sicuramente chiarirà”.

Le parole della presidente della Commissione Ue von der Leyen sul voto in Italia “comporterebbero dimissioni o scuse immediate”, ha detto Salvini al

Corriere.it. “O chiede scusa o si dimette, a tre giorni dal voto è istituzionalmente scorretto minacciare gli italiani”.

Gli eurodeputati della Lega Marco Zanni, presidente del gruppo ID, e Marco Campomenosi hanno presentato un’interrogazione alla Commissione europea. Von der Leyen “non ritiene questo intervento lesivo del principio di indipendenza della Commissione?”, scrivono, chiedendo un chiarimento da parte della leader dell’esecutivo comunitario.

Anche Renzi, leader di Iv, ha commentato: “L’Europa rispetti il voto degli italiani. Se anche vincesse la destra, l’Europa deve rispettare” l’esito del voto. Le parole del presidente della Commissione Ue von der Leyen? l’Europa non deve “entrare nelle questioni italiane”, l’invito di Renzi.

Intanto il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, rispondendo ad una domanda ha provato a chiarire: “Penso che sia assolutamente chiaro che la presidente von der Leyen non è intervenuta nelle elezioni italiane quando ha parlato di strumenti e ha fatto riferimento a procedure in corso in altri Paesi”.